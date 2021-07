Pas de vacances pour les pharmacies

Les Suisses sont bien décidés à profiter de leurs vacances, malgré la recrudescence du coronavirus et malgré les pré-requis sanitaires en Europe. Pour pouvoir voyager librement, il est nécessaire de montrer un précieux sésame : le pass sanitaire. Il permet de certifier que vous êtes vacciné, guéri, ou testé négatif au Covid-19. Or, pour obtenir un certificat dans les temps, il faut s’y prendre bien à l’avance, notamment en ce qui concerne les tests. Les pharmacies sont submergées de patients et de demandes depuis la mi-juin.