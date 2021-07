Tout claquer pour l'art de rue

Tout claquer pour vivre une année de musique de rue et de danse. C’est le pari osé d’un jeune couple de Prévôtois. Cynthia et David Lehmann laissent leur maison, leur petit confort, et surtout leurs jobs pour rejoindre l’Andalousie. Ils ambitionnent de parcourir l’Espagne au gré de leurs envies et de leurs rencontres, et partager leur passion pour la musique, l’histoire médiévale ou encore la culture orientale. Ce projet, ils le ruminent depuis longtemps. Le moment propice à sa concrétisation est enfin venu :