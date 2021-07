Le 1er août célébré dans la région

Le 1er août approche, et avec lui les festivités qui y sont liées. Brunch à la ferme, feux d’artifices, animations et grillades… les activités traditionnelles sont de retour cette année, après avoir été annulées l’an dernier en raison de la pandémie. Et ça commence samedi soir déjà avec des animations dans les trois districts. Dans la Vallée de Delémont, Rossemaison et de Courcelon proposent des animations et des feux d’artifices. En Ajoie, c’est à Boncourt, Réclère et Porrentruy que l’on pourra se rendre pour fêter. Saignelégier et les Genevez pour les Franches-Montagnes.

Le lendemain, journée du 1er août, les amateurs pourront retrouver les traditionnels brunches à la ferme en matinée, notamment au Noirmont, à Courchavon ainsi qu’à Alle. Certains rendez-vous affichent déjà complet. D’autres, comme au vignoble à Alle, proposent des brunches à l’emporter. En soirée, place aux feux d’artifices à la Quaquerelle à Montenol ainsi qu’au Noirmont. A noter qu’il faudra se munir de son pass sanitaire si vous comptez vous y rendre. La soirée du 1er août sera animée également à Porrentruy et Saignelégier. Tous les détails des festivités ici. /tna