Le Jura version médiéval-fantastique

C’est le rêve caché de beaucoup d’informaticiens : plaquer son boulot pour développer son propre jeu vidéo. Stéphane Chevrolet a choisi de se lancer cette année. Lui et son épouse Marielle ont récemment décidé de fonder leur propre studio. Dans leur salon de Courgenay, Stéphane est en train de créer son propre monde : un jeu de puzzle et d’aventures situé dans un univers médiéval-fantastique. Et ce projet lui prendra bientôt tout son temps, puisqu’après quelques hésitations, ce développeur autodidacte a décidé de quitter son emploi d’informaticien pour se consacrer entièrement à sa passion.