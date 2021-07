Les robots tondeuse, danger pour les hérissons

Les robots tondeuses représentent un danger parfois mortel pour les petits animaux, notamment les hérissons. La Protection suisse des animaux appelle donc la population à restreindre leur utilisation.

Face au danger, les hérissons ne fuient pas. Ils se roulent en boule et se retrouvent ainsi à la merci des lames tranchantes et des rotatives des robots tondeuses, prévient la Protection Suisse des Animaux (PSA) dans un communiqué publié jeudi.

Contrairement aux affirmations de leurs fabricants et fournisseurs, tous les robots ne reconnaissent pas les animaux et ne s'éteignent pas à temps, dénonce l'organisation. Et de citer une étude, publiée en avril dans le journal mensuel en ligne Animals. Sur 18 modèles testés, 11 présentent un risque élevé de blessures, souvent mortelles, pour les jeunes hérissons.

Par conséquent, la PSA recommande d'éviter d'utiliser des robots tondeuses. S'ils doivent malgré tout être employés, mieux vaut le faire de jour et sous surveillance. Une tondeuse manuelle devrait être privilégiée. La meilleure option pour l'environnement et les animaux reste de laisser les espaces les plus naturels possible. /ATS