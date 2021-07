Peter Fürst s'en est allé

La culture jurassienne pleure un artiste bâlois qui s’était installé dans la région. Peter Fürst est décédé lundi soir, à l’âge de 88 ans. Le peintre d’origine bâloise avait pris ses quartiers à Séprais il y a plus de 40 ans. C’est là qu’il avait inauguré la Galerie « Au Virage » en 1977. avec son épouse, l’artiste bulgare Liuba Kirova. Cette galerie est aujourd’hui reconnue à travers tout le pays et demeure la plus vieille galerie d’art jurassienne.



En 2015 au micro de RFJ, Peter Fürst revenait sur l'influence de son épouse sur son travail d'ariste :