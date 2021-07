Débrancher les enseignes lumineuses après 22h

Un petit geste en faveur de la biodiversité et du climat. L’Office de l’environnement du canton du Jura invite les entreprises et commerces à éteindre leurs enseignes lumineuses après 22h. Cette action s’inscrit dans la politique du canton qui vise à réduire les émissions lumineuses dans le territoire. Les services de l’État ont effectué des patrouilles nocturnes ces dernières semaines. Au total, plus de 200 éclairages qui restent allumés pendant toute la nuit ont été recensés. Il s’agit souvent d’enseignes publicitaires ou de différentes vitrines.





Un courrier pour inciter à franchir le pas

Actuellement, le Canton n’accepte plus la pose de nouvelles enseignes qui resteraient allumées après 22h, sauf lorsqu’une utilisation commerciale nocturne des lieux le justifie, comme pour les stations-services ou les bancomats par exemple. Un courrier a été envoyé fin juin par l’Office de l’environnement aux propriétaires de commerces ou aux patrons d’entreprises pour les inciter à éteindre dès 22h. Le chef de l’ENV, Patrice Eschmann, explique avoir eu des retours variés, certaines personnes souhaitant franchir le pas et d’autres, demandant un délai ou un temps de réflexion. Selon lui, cette démarche s’inscrit dans un contexte actuel favorable.