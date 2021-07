Festi'Lab se prépare à donner de la voix

La deuxième édition de Festi’lab se tiendra donc le samedi 14 août à Corcelles. Les organisateurs espèrent attirer entre 1000 et 1200 festivaliers alors que la limite maximale fixée par les autorités sanitaires est fixée à 1530 visiteurs. Plusieurs centaines de billets ont déjà trouvé preneurs en ligne. Vous retrouvez plus de détails sur la programmation et les informations pratiques sur le site de Festi'Lab. /nme