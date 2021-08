Claude-Alain Chapatte est élu tacitement à la mairie de Val Terbi

« On s’inscrit vraiment dans une continuité, nous a-t-il dit, (...) J’ai mon caractère personnel, mais c’est sûr que les dossiers seront traités avec la même idée générale ». Sur la table du Conseil communal, Claude-Alain Chapatte souligne la thématique de l’environnement qui lui est « de plus en plus chère », avec notamment la fin des chauffages à mazout et l’extinction de l’éclairage public la nuit.

Quant à la question de la répartition des dicastères, il n’y a pas eu à ce stade de discussion au sein de l’exécutif. Claude-Alain Chapatte rappelle que son poste de conseiller communal devra aussi être repourvu, avec une élection complémentaire, vraisemblablement à la fin du mois d’octobre. /vja