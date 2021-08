Le chant/champ des cigognes

Le spectacle attire quelques curieux et « n’est plus rare », considère le biologiste jurassien Michel Juillard. Cela fait plusieurs années que les cigognes quittent l’Ajoie par centaines début août. « Si la région peut profiter de ce spectacle, c’est en partie parce que les prairies de fauche se sont faites rares en Alsace », explique Michel Juillard, évidemment aux aguets ces jours-ci. Le plus grand vol de migration qu’il a vu, c’était il y a 3 ans : 286 cigognes à Ste-Croix, entre Fontenais et Villars-sur-Fontenais.

Quand on voit la météo annoncée pour ces prochains jours, on comprendrait aisément que le chant des cigognes régionales ne traine plus trop avant d’être entonné. /clo