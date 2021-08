Un nouveau festival va voir le jour dans le Jura

Le bon moment pour se lancer

Le moment est opportun pour se lancer dans l’aventure, selon Yannick Erard. « Si on ne fait rien, c’est sûr qu’il ne se passera rien. Mais nous pensons qu’au sortir du Covid, le moment est bien choisi. Les gens ont envie de sortir et de s'amuser. De plus, la demande est forte en Ajoie pour un festival » explique Yannick Erard. Les organisateurs espèrent également profiter de la proximité géographique avec la France pour attirer des festivaliers de l'autre côté de la frontière.

Pour l’instant, l’organisation en est à ses balbutiements, selon Yannick Erard. La récolte de fonds et la recherche de sponsors doit démarrer prochainement. Le festival proposera trois scènes différentes, dont une dédiée au DJing.

Pour lancer le festival et se faire connaître, l’association Mirador organise une soirée baptisée Projet 509 samedi à la cabane du Mont Renaud. Plus d’informations ici. /tna