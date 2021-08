À Bienne, la fin des restrictions liées aux crues approche

Les paddles, bateaux et baigneurs pourront à nouveau se laisse glisser dans les eaux du canal de Nidau-Büren. Les préfectures concernées ont annoncé jeudi que les mesures et les restrictions en lien avec les crues étaient levées à partir de vendredi 6 août. À noter que la zone qui va du lac de Bienne, à l’embouchure du canal, puis la portion de canal jusqu’aux écluses de Port sont interdites à la navigation non motorisée et à la baignade jusqu’au mercredi 11 août. Cette restriction concerne aussi le tronçon de la vieille Thielle entre le pont « Römerstrasse » jusqu’au pont suspendu « Unter Kanalweg ». Ces dernières mesures pourront être prolongées si la mauvaise météo ne s'en mêle pas. /comm-vja