Hausse des cas de Covid et vaccination sans rendez-vous dans le Jura

Vaccination sans rendez-vous

Selon les autorités, la couverture vaccinale reste insuffisante avec seulement 50% de la population jurassienne vaccinée au moins une fois. Pour une meilleure accessibilité, la vaccination sera possible sans prise de rendez-vous dès lundi au Centre cantonal de vaccination, à Courtételle. Le CEVAC est ouvert les lundis et mardis de 10h à 19h et les mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 15h. Les personnes ayant rendez-vous auront toutefois la priorité. L’inscription reste obligatoire pour les moins de 18 ans et recommandée pour le reste de la population. /comm-alr