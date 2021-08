Les Digitales de retour à Porrentruy

Les Digitales posent à nouveau leurs transats à Porrentruy. Le festival de musiques électroniques et actuelles est de retour dans le chef-lieu ajoulot pour une 12e édition. L’association Muzka avait dû renoncer à organiser l’événement l’an dernier à cause de la crise du coronavirus.

Mais cette année, les performances musicales ont bel et bien lieu et se déroulent le samedi 14 août de 15h à 23h au parc du Pré-de-l’Etang. L’entrée au festival est gratuite et le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour assister aux concerts. Confortablement installé sur des transats, le public pourra écouter huit artistes et groupes suisses, dont deux jurassiens. Détails à retrouver ici. /comm-nmy