Les travaux liés à l’entreprise EMP vont entrer dans leur phase de bétonnage. Pour cette raison, la commune de Tramelan s’attend à ce que de nombreux camions circulent dans les environs entre 6h et 15h, dès lundi prochain et jusqu’au mois de décembre. Elle assure que les camions rouleront à une vitesse adaptée et que le nettoyage de la route se fera de manière méthodique. Elle appelle les différents usagers à la patience. /comm-vja