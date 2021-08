Les courses d’école limitent la casse

L’été est mitigé pour les responsables d’activités à l’extérieur dans le canton. Le mois de juin a été très bon, grâce aux écoliers qui ont dû rester dans le coin pour leurs courses d’école, la faute à la pandémie de coronavirus. Le mois de juillet a été, quant à lui, plus compliqué, selon les responsables d’animations touristiques dans le Jura.

Toutes les personnes contactées par RFJ, la Maison du Tourisme à St-Ursanne, l’Aventure Jura Parc à Rebeuvelier ainsi que les trottinettes des CJ à Saignelégier, sont unanimes : le mois de juin a été bon ! Les écoles ont rempli les agendas des loisirs. Le service marketing des chemins de Fer du Jura calcule même 1'200 personnes environ qui ont dévalé les pentes des Franches-Montagnes cette année contre 700 pour un mois de juin normal !





« Il fallait bien s'équiper pour sortir. »

Et puis, les vacances sont arrivées et les averses avec elles. Quelques aventuriers se sont lancés mais il fallait être bien équipé, constate Frédéric Lovis à la Maison du Tourisme. À La Caquerelle, Footgolf et tir à l’arc se sont faits sous les capuches alors que, plus bas, le Doubs reste froid et haut. « Nous avons vu deux sortes de clientèle participer aux activités : ceux qui en ont marre du mauvais temps et qui s’équipent en conséquence et ceux qui sont ici en vacances et qui veulent s’occuper ! », selon le responsable. Il ajoute qu'il a fallu être inventif et que beaucoup de touristes ont écourté leur séjour. Si ce n’est pas catastrophique, Frédéric Lovis s’attendait tout de même à mieux ! Il estime qu’il y a eu 30 à 40% de clients en moins ce mois de juillet par rapport à d’habitude.



Si les chiffres ont été très bons en juin pour les descentes en trottinettes, le mois de juillet a été l’un des pires de ces dernières années, selon le service marketing des CJ. Lors d’une année normale, ce sont entre 800 et 900 personnes qui serpentent entre les sapins au mois de juillet. Cette année, ils étaient un peu plus de 700 seulement à slalomer entre les gouttes.

Les aventuriers ne se sont pas élancés dans les bois de Rebeuvelier non plus. À l’Aventure Jura Parc, le responsable, Frédéric Piérard a compté 6 personnes mercredi après-midi contre 60 à 70 en temps normal. Comparé à l’année passée, exceptionnelle dans la région, la moitié moins de monde a grimpé les échelles du site. Et puis, le mois d’août démarre très mal constate déjà Frédéric Piérard : « C’est bas de chez bas ».



La Maison du Tourisme et l’Aventure Jura Parc ont pu compter encore sur des escape room qui ont bien fonctionné. Tous, comme la plupart des gens, espèrent un automne plus clément. /lbe