Capter l’âme du Musée rural des Genevez

Il a saisi la lumière et l’atmosphère du Musée rural jurassien des Genevez. Olivier Noaillon est photographe et connait bien la ferme d’époque. Le Franc-Montagnard a été mandaté pour renouveler l’éventail de cartes postales de l’institution. Une vingtaine d’entre elles sont présentées en grand format au musée tous les dimanches après-midi jusqu’au 17 octobre. Un vernissage de l’exposition « Musée exposé » a eu lieu samedi à 17h. Olivier Noaillon a donc déambulé dans le bâtiment à la recherche d’ambiance et d’objets marquants. Et dans une bâtisse d’époque, il faut surtout aller chercher la lumière.