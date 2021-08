Le rap sort de la bouche des enfants

Ils ont écrit, rimé, chanté tout cela rythmé, bref ils ont rappé. Dans le cadre du passeport vacances, des enfants de la région se sont essayés à un atelier de rap samedi après-midi à Delémont avec l’équipe d’Equinox music. Accompagnés des rappeurs jurassiens Silass, Darwin, du beatmaker honeymoon et du vidéaste S-co', ils ont créé une chanson et leur clip de A à Z. Et pour écrire une chanson de rap, il faut tout d’abord trouver un beat, une musique. Ensuite, il faut un thème, puis des rimes. Les enfants étaient pour cela séparés en deux groupes, un qui s’attaquait au couplet et l’autre au refrain :