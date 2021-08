Une nouvelle occasion de faire santé

Des Biennois inventent un nouvel apéro. Robin van Sloten, Lukas et Till Schertenleib ont créé DEVI, un apéritif entre la bière et le vin. Il est composé de baies d’haskap. Originaires de Sibérie, elles sont cultivées depuis quatre ans en Suisse et fermentées par le trio qui ajoute du houblon au mélange. Les trois amis n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils ont déjà conçu et produit la boisson spiritueuse DEVIA. Robin van Sloten fait partie du trio de fondateurs de l’équipe. Il ne cache pas la source de leur inspiration :