Plus de peur que de mal lundi après-midi sur la route entre St-Brais et Montfaucon. La conductrice d’une voiture a mordu la bande herbeuse dans un virage. Le véhicule a ensuite heurté la barrière de sécurité sur le côté opposé et a terminé sa course sur la route. Les ambulanciers des Franches-Montagnes se sont rendus sur place pour contrôler les trois occupants – dont un enfant – et aucun blessé n’a été à déplorer. La circulation a été légèrement perturbée pendant deux heures. /comm-fco