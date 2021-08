Un retour du tourisme d’achat qui déçoit la faîtière de l’agriculture

Le tourisme d’achat est reparti de plus belle entre la Suisse et ses pays voisins. La RTS s’est récemment fait l’écho du monitorage établi par les universités de Lausanne et de St-Gall. Ce dernier montre que le record de huit milliards de francs enregistré en 2019 a d’ores et déjà été dépassé cette année. Un phénomène de rattrapage touristique est évoqué, mais les achats de l’autre côté de la frontière ont bel et bien retrouvé un niveau d’avant crise. Cette tendance se ressent aussi dans la région et notamment en Ajoie, selon le directeur d’AgriJura. François Monnin souligne toutefois que cette réalité touche surtout les grands détaillants. Les producteurs locaux qui vendent directement à la ferme ont conservé un socle de nouveaux clients. La hausse oscille entre 10 et 20% de consommateurs supplémentaires par rapport à avant la pandémie.





Entre surprise et déception

Cette reprise des achats à l’étranger a étonné le directeur d’AgriJura, sachant qu’il avait beaucoup été question d’un retour à une économie locale l’an dernier. François Monnin se dit ainsi déçu par cette tendance, même si un certain rattrapage était attendu en matière de tourisme. Il en appelle à la responsabilité individuelle et invite chaque citoyen à soutenir l’économie de la région. « Le but n’est pas de culpabiliser les gens. Le problème n’est pas de partir en vacances à l’extérieur, mais de dépenser un franc à l’étranger qui ne sera jamais dépensé en Suisse », ajoute le responsable de la faîtière de l’agriculture jurassienne.





Développer l’offre locale

Quant à savoir si la branche peut encore agir d’une façon ou d’une autre pour renverser cette tendance, François Monnin indique qu’un certain changement est déjà en cours. Selon lui, il ne faut cependant pas s’attendre à un bouleversement tel que celui connu l’an dernier avec la pandémie. Le directeur d’AgriJura estime qu’il faut continuer de proposer des actions promotionnelles, mais aussi de développer l’offre de produits locaux. « Cela passe par la mise en place de structures, de marchés couverts ou encore de petits détaillants », précise-t-il. /alr