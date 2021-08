Attention aux enfants qui reprennent le chemin de l’école

« Un enfant, ça surprend, même à vélo ! ». A moins d'une semaine de la rentrée scolaire, la police cantonale jurassienne lance un appel à la prudence aux usagers de la route. Elle rappelle que de nombreux écoliers, à pied ou à vélo, longeront ou traverseront les routes pour se rendre à l’école à partir de lundi prochain. « En plus d’être facilement distraits, les enfants ne perçoivent et n’estiment pas facilement les dangers de la circulation routière », avertit la police. Les usagers de la route sont encouragés à être « doublement prudents » et à respecter quelques règles : assurer une distance latérale d’au moins 1,5m avec les enfants à vélo, rester vigilant aux intersections même lorsque l’on a la priorité ou encore être prêt à réagir à tout moment.





Des règles aussi pour les parents et les enfants

Pour aller à l’école à vélo, il y a quelques règles de base que la police cantonale et l’Office des véhicules jurassien rappellent aux parents. Il est impératif de toujours porter un casque lorsque l'on enfourche son vélo. La police recommande également d’habiller les enfants avec des vêtements clairs, et de les laisser emprunter seuls le chemin de l’école à vélo uniquement s’ils en ont acquis la capacité. Les parents doivent aussi s’assurer que le vélo est équipé de catadioptres et d’un éclairage allumé, même de jour.





Présence policière et affiches

Des policiers seront présents à proximité des écoles à l'occasion de cette rentrée scolaire cuvée 2021-2022. Des affiches confectionnées par le Bureau de prévention des accidents, le Fonds de sécurité routière et les polices suisses seront visibles dans de nombreuses localités. /comm-nmy