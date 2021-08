La passion de la plongée avec « La Bulle »

Du lac de Bienne à Oman, en passant par l’Aar et la Corse, « La Bulle » fait son bonhomme de chemin depuis 35 ans. Fondé en 1986 à Moutier et établi à Delémont, ce club de plongée réunit aujourd’hui 90 membres. Pas besoin d’avoir la mer à domicile, donc, pour être passionné des profondeurs aquatiques. « Le Jura n’a pas de lieu pour cette activité, mais il y a des endroits magnifiques un peu plus loin. La plongée, c’est fun ! C’est très moderne et très actuel », résume le président de « La Bulle » Claude Steulet.

Le club organise donc des plongées en Suisse, mais essaie aussi d’organiser une fois par année une expédition à l’étranger. Une virée au Mexique est par exemple envisagée en 2023. « La Bulle » n’est pas une école de plongée. Il est donc nécessaire d’obtenir un premier brevet pour y adhérer.

Le club, relativement peu connu dans la région, cherche aujourd’hui à gagner en visibilité pour attirer de nouveaux membres. Il pourrait disposer dans un proche avenir d’un local adapté à ses besoins à Choindez, pour tenir des réunions et des rencontres, faire de la formation, mais aussi entreposer le matériel et les équipements. « Il y a beaucoup de plongeurs dans la région, mais peu connaissent finalement « La Bulle » », explique Claude Steulet. /rch

Le club participe cet été au Passeport Vacances pour offrir – à la piscine – un baptême de plongée aux enfants inscrits. L’occasion de s’entretenir avec son président Claude Steulet :