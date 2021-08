La piscine de Tramelan fête ses 50 ans

Tramelan va fêter les 50 ans de la piscine du Château avec un an de retard. La faute au Covid-19. Les festivités auront lieu ce samedi entre 9h et 20h. Au programme : des démonstrations de natation synchronisée, de plongeon ou encore de sauvetage. Des activités aquatiques dans les bassins non-nageurs et grand bassin seront également organisés avec des toboggans gonflables ou encore une structure « Ninja Warrior ». L’entrée est gratuite. La structure pourra accueillir au maximum 1800 personnes en en même temps.

Cela fait donc plus de cinq décennies que les Tramelots et les habitants de la région profitent des bassins à disposition. C’est d’ailleurs la population qui avait montré son intérêt pour une telle structure, comme nous l’explique, le conseiller communal en charge des sports, Pierre Sommer :