Un giratoire et deux arrêts de bus en zone industrielle

Le rond-point pointe le bout de son nez à l’Ouest de la zone industrielle de Delémont. La Municipalité informe mercredi que les travaux d’aménagement d’un giratoire ainsi que deux arrêts de bus vont débuter ce jeudi et se termineront en fin d’année. Le projet consiste à construire un giratoire situé à l’extrémité Ouest de la zone industrielle de la Communance. Cet ouvrage est inscrit dans le projet d’agglomération et dans le Plan directeur Communance Sud. Selon le communiqué de la ville, « Il assurera un développement cohérent et attractif de la zone d’activités puisqu’il permettra aux bus de rebrousser chemin et ainsi offrir une desserte systématique aller et retour en direction de la Gare. Cette mesure va permettre d’augmenter l’offre des transports publics et encourager leur utilisation ».