Le nouveau complexe sportif de Bienne se concrétise

Le nouveau complexe sportif des Champs-de-Boujean dévoile ses futurs contours. Les autorités de Bienne ont présenté jeudi matin, devant les médias, les résultats du concours sur les études et la réalisation du projet. Les entreprises en lice avaient pour mission de plancher sur une construction de halles multisports qui offrira des espaces d’entrainement pour la pratique de l’inline-hockey et la grimpe via le Club Alpin Suisse. Une zone sera réservée à un troisième partenaire qui reste encore à définir suite au retrait récent de la Fédération suisse de gymnastique.

Parmi les cinq propositions reçues, le jury a été séduit par un projet qui valorise un matériel durable et indigène : le bois. Glenda Gonzalez Bassi, conseillère municipale en charge des Sports nous présent le lauréat :