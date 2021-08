Retour réussi pour Piano à St-Ursanne

Piano à St-Ursanne se prépare à tirer le rideau sur une édition réussie. La manifestation se termine ce jeudi soir avec l’ultime des vingt et un concerts au programme, une prestation du virtuose grec Vassilis Varvaresos. Piano à St-Ursanne a dû s’adapter à la situation sanitaire pour mettre sur pied une cuvée 2021 alors que celle prévue l’an passé avait dû être annulée en raison du coronavirus. La jauge du public a ainsi dû être revue à la baisse et réduite de moitié à 160 personnes maximum par soirée. Le public a répondu présent et heureux de retrouver les notes de piano dans le cloître de St-Ursanne.

Les organisateurs de Piano à St-Ursanne tirent un bilan très positif. La manifestation a accueilli un peu moins de 2'000 personnes au total. Les concerts se sont tenus à guichets fermés pour l’écrasante majorité : neuf événements sur onze ont affiché complet. Pour le directeur du festival, Vincent Baume, c’est le signe de l’attente du public et d’un engouement populaire important. Reste que la réduction de moitié de la jauge n’est pas sans conséquence et engendre un manque à gagner pour la manifestation don la santé financière n'est pas en danger. La moitié du problème a d’ores et déjà pu être réglée avec l’ajout de quatre concerts supplémentaires cette année. Le festival pourra aussi un peu puiser dans ses réserves. Le reliquat devrait passer par une piste via le sponsoring et le mécénat et une solution est en bonne voie d’être trouvée, nous a confié Vincent Baume. A noter encore qu’aucun problème sanitaire n’a été signalé jusqu’à présent tant du côté du public que des artistes.

Le prochain événement de Piano à St-Ursanne est prévu le 19 décembre avec la Nuit du concerto qui sera délocalisée cette année au nouveau Théâtre du Jura à Delémont. Une édition 2022 du festival est prévue, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. /comm-fco