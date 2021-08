La Matinale revient lundi avec de nouvelles têtes

Cette Matinale garde le meilleur de l'ancienne : des interviews en direct, des rendez-vous culturels, politiques et sportifs... et vos chroniques préférées. Parmi elles, 3e mi-temps revient le lundi à 7h15, La P'tite phrase le mardi à 8h20, et L'Autre revue de presse le vendredi à 7h50. Place est aussi faite à la nouveauté : chaque semaine, la culture sera à l'honneur à 7h50, avec des rencontres d'artistes, musiciens et autres plasticiens. Une Balade jurassienne vous sera proposée le mercredi à 7h37, afin de vous faire découvrir les plus jolis coins du canton. Stéphanie vous a aussi concocté un jeu pour tester votre culture musicale le jeudi à 7h37. Pour le reste, on vous laisse la surprise... Alors, à vos postes dès lundi 16 août, à partir de 6h ! /cto