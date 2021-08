Midi est à nouveau actif

Il est midi, il est à nouveau l’heure de bouger. Après une année de pause liée à la crise sanitaire, Midi actif est de retour. Le projet mis sur pied par le canton du Jura et la fondation O2 propose de nombreuses activités physiques à suivre à Porrentruy, Delémont et aux Franches-Montagnes pendant la pause de midi, soit de 12h à 12h15 et de 13h à 13h15. Dès 16 ans, la population jurassienne peut participer à des cours de natation, de tennis, de yoga ou encore de patinage. Au total, 30 cours sont au programme. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce vendredi et accessibles via le site de l’Office des sports jurassien ou sur le Guichet virtuel du canton. Le prix des cours varie de 80 à 150 francs.

Pour rappel, Midi actif a pour objectif d’inciter la population jurassienne à pratiquer une activité physique et de permettre la découverte de nouvelles disciplines sportives. /comm-nmy