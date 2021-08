Un Baitchai pas comme les autres

Qu'à cela ne tienne, les baitchaiteurs et baitchaiteuses (les femmes peuvent participer à cette tradition depuis 2019 !) s'en sont donné à coeur joie. Tambours, cornes et sifflets ont résonné dans un décor peu commun pour les habitués : « C’est différent, chez nous on fait ça en plein hiver, on a les bonnets, les doudounes… et puis on ne voit personne, c’est en plein milieu de la nuit… Alors que là, on nous observait depuis les terrasses ; d’ailleurs on nous regardait assez bizarrement », s’amuse Norine, présentée comme la relève du Baitchai. L'adolescente relève toutefois le plaisir d'avoir pu faire vivre cette tradition en pleine pandémie, alors que les festivités avaient dû être annulées cet hiver.