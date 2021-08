Un retour à l’école et à une certaine normalité

L’école reprend lundi pour de nombreux jeunes Jurassiens. Des retrouvailles scolaires qui s’accompagnent « d’un certain retour à la normalité », indique vendredi le canton du Jura. Ce dernier mise sur des dépistages réguliers à grande échelle pour tous les degrés, du primaire au secondaire II. « Durant les trois premières semaines de la rentrée au moins, des tests salivaires hebdomadaires auront lieu », précise le canton dans son communiqué. Les contrôles réalisés durant cette période concerneront les enseignants, élèves et étudiants qui ne sont pas complètement vaccinés contre le coronavirus ou qui n'en ont pas guéri lors des six derniers mois. Ils doivent permettre de mettre fin à l’obligation de porter le masque dans les établissements scolaires. Les activités parascolaires, les camps et autres sorties pourront à nouveau être organisés. Il faudra néanmoins assurer un dépistage des élèves « avant et après leur déroulement ».