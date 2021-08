Une année sous le signe de la pandémie pour Fourchette verte Jura

Fourchette verte Jura a vécu une année 2020 au ralenti. Le label de l’alimentation équilibrée a récemment publié son rapport d’activités. Sans surprise, l’an dernier a été marqué par la pandémie. De nombreux établissements labellisés ont dû fermer leur porte, mais les efforts n’ont pas manqué pour continuer de proposer des repas sains.

Les cantines scolaires ont dû se conformer aux mesures sanitaires et, dans la plupart des cas, rester porte close. Selon la coordinatrice du label, Florianne Chételat, les différents établissements ont toutefois continué de proposer des menus Fourchette verte dès qu’ils ont pu rouvrir et malgré les restrictions qui leur étaient imposées. Certaines cantines ont dû réduire de moitié leur nombre de places, mais les cuisiniers ont tenu à garantir une offre saine et équilibrée.

Pour respecter les normes sanitaires, les repas-tests habituels ont dû être remplacés par des entretiens téléphoniques et des photographies. Une vingtaine d’appels ont été effectués par la coordinatrice. Aucun nouvel établissement n’a toutefois été labellisé l’an dernier. Fourchette verte Jura a reçu trois demandes qui seront traitées prochainement, selon Florianne Chételat.

Fourchette verte Jura entend aussi poursuivre et développer ses projets d’ateliers dans les crèches et unités d’accueil pour écoliers, en collaboration avec l’antenne neuchâteloise. /alr