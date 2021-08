Lisier sur la chaussée à Miécourt

La circulation a été perturbée samedi matin à Miécourt. Pour une raison inconnue, un véhicule agricole tractant du lisier a perdu sa remorque, qui s’est renversée sur la chaussée. Le contenu s’est écoulé sur la route et jusque dans l’Allaine. Le SIS La Baroche et le Centre de Renfort de Porrentruy se sont rendus sur place pour contenir l'écoulement. L'Office de l'environnement et la police cantonale étaient aussi dépéchés sur les lieux. La circulation a été perturbée pendant deux heures environ, selon un communiqué de la police. Aucun blessé n'est à déplorer. /comm-cto