Ecrire sa ville, écrire sa vie

Découvrir une ville, sans forcément parler de la grande Histoire, mais plutôt en s’intéressant aux récits et aux souvenirs des habitants et des passants. Mardi, l’Université populaire jurassienne et l'association des guides touristiques de Delémont ont proposé une visite guidée de la capitale jurassienne, intitulée « Ecrire et décrire sa ville ». En compagnie de Maïtena Rais, guide et passionnée de littérature, les participantes ont été incitées à se livrer, et à regarder la cité, la plume à la main.