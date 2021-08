La première fête du village en mode Covid-19

Les Jurassiens ont pu regoûter aux joies d’une fête de village. Ou du moins à ce qui s’en est le plus rapproché dans la région depuis le début de la pandémie de coronavirus. Courgenay a organisé sa manifestation sur trois jours le week-end passé. Les organisateurs ont choisi le concept des mille personnes par jour, plutôt que d’imposer le pass sanitaire. Le beau temps a permis de faire de l’événement une manifestation extérieure en ouvrant les quatre côtés de la tente prévue pour 1'500 personnes et remplie au deux tiers selon les normes en vigueur, le port du masque n’était ainsi pas obligatoire et les consommations debout possibles.

Les organisateurs ne voulaient pas faire de différence entre les personnes vaccinées et non vaccinées, selon le conseiller communal Mathieu Cerf : « Le but était d’offrir à nouveau une fête du village aux citoyens après l’annulation de celle de l’année passée, accessible à tout le monde. Les sociétés ont joué le jeu en se regroupant sur une seule cantine et en se partageant les recettes à parts égales, qui seront forcément moins importantes que d’habitude ».





Un pic de 500 à 600 personnes

Mathieu Cerf a constaté que les visiteurs ont respecté les consignes sanitaires. Il fallait notamment se munir d’un bracelet électronique intransmissible avec lequel payer ses consommations, pour éviter les échanges de monnaie. 2'800 entrées ont été recensées sur les trois jours, alors que du monde a dû être refusé le samedi à partir de 1h du matin, la barre des 1'000 personnes sur la journée ayant déjà été atteinte. Le pic de gens présents au même moment sur le périmètre de la fête a atteint 500 à 600 personnes, selon Mathieu Cerf. L’élu a aussi constaté que la fête du village avait attiré une frange de la population un peu différente qu’à l’accoutumée : « Il y avait peut-être moins de jeunes, mais plus de familles qui ont d’avantage consommé de repas. Les retours des personnes ont été positifs, ce semblant de retour à la normale a fait du bien au moral, même s’il n’est pas exclu que des gens aient été retenus par des craintes liées à l’absence du pass sanitaire ».

Les organisateurs et les autorités communales tirent donc un bilan positif de cette fête du village de Courgenay version 2021. « Nous espérons évidemment ne pas constater une augmentation des cas de covid-19 dans la région ces prochains jours. Mais si cela devait se produire, il faudrait malgré tout relativiser l’impact de la manifestation et la mettre en perspective avec le retour des vacances et la hausse généralisée des cas ces derniers jours », conclut Mathieu Cerf. /emu