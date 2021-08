Appel relancé pour des idées sur le climat

La population peut encore contribuer à l’élaboration du Plan Climat Jura. Le Gouvernement indique ce mercredi qu’il est possible de transmettre ses propositions via une boîte à idées jusqu’à la fin du mois d’août. L’appel a été lancé le mois dernier. Pas moins de 93 propositions ont été récoltées jusqu’à présent. L’exécutif note que les idées « s’avèrent intéressantes et bien détaillées » et qu’elles concernent des thématiques variées comme la végétalisation des espaces urbains, la pose de panneaux solaires ou encore la réduction du gaspillage alimentaire. Les personnes intéressées trouveront un canevas-type en lien ici.

Les orientations du Plan Climat Jura seront discutées cet automne avec les autorités communales et les partis politiques. La rédaction effective du document devrait être réalisée durant l’hiver. /comm-fco