Des mesures plutôt bien accueillies par les institutions de soins

Le personnel de la santé devra prochainement se soumettre à de nouvelles exigences sanitaires dans le Jura. Le Gouvernement a annoncé mercredi qu’il avait décidé de demander dès le 1er septembre un certificat Covid ou un test hebdomadaire aux travailleurs des établissements de soins. En cause : une recrudescence des cas de coronavirus. Dans l’ensemble, la nouvelle est plutôt bien accueillie par les différentes institutions. La plupart d’entre elles s’attendait à ce qu’une telle décision tombe tôt ou tard.

La fondation pour l’Aide et les Soins à domicile avait même anticipé la chose. Ses employés peuvent se faire dépister depuis mercredi. Son directeur André Altermatt nous a indiqué accueillir la mesure favorablement. Le plus gros enjeu réside toutefois dans l’organisation des tests et l’ordre de passage des employés qui sont constamment en déplacement. Avec les horaires irréguliers et le travail de nuit de certains collaborateurs, le constat est le même du côté du home des Chevrières à Boncourt. « Cette solution n’est pas la plus adéquate par rapport à la réalité des institutions », nous a déclaré le directeur Simon Coste. Ce dernier espère que les autorités fassent preuve de souplesse dans la mise en œuvre de ces mesures.

L’Hôpital du Jura dit prendre acte de la décision du Gouvernement. Selon le porte-parole de l’établissement, Olivier Guerdat, le comité de direction doit encore plancher sur la mise en œuvre de ces nouvelles exigences. Des tests sont déjà réalisés régulièrement pour les employés. Il ne devrait donc pas y avoir trop de problèmes au niveau de la logistique. /alr