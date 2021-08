Jean-Baptiste Maître nommé chancelier d’Etat

Le canton du Jura a un nouveau chancelier d’Etat. L’actuel secrétaire du Parlement, Jean-Baptiste Maître, a été nommé à ce poste par le Gouvernement, selon une annonce faite jeudi. Il remplacera dès le 1er septembre la démissionnaire Gladys Winkler Docourt. Jean-Baptiste Maître est âgé de 41 ans et domicilié à Vicques. Il est titulaire d’une licence en sciences politiques de l’Université de Neuchâtel et officie depuis 2009 comme secrétaire du législatif cantonal. « Il est fin connaisseur de l’administration et des institutions politiques, mais également plus largement du Jura et de sa population », indique l’exécutif cantonal dans son communiqué de presse.

De nombreux défis attendent la Chancellerie d’Etat ces prochaines années, selon Jean-Baptiste Maître. Ce dernier sera notamment occupé par l’accueil de Moutier, la réorganisation de l’administration, mais aussi la poursuite de divers projets de réformes au sein même de la Chancellerie. Les finances cantonales nécessiteront également une attention particulière.