Patrick Tanner pour accueillir Moutier dans le Jura

L’actuel maire de St-Imier, Patrick Tanner, sera en charge du transfert de Moutier dans le Jura. Le Gouvernement jurassien l’a annoncé ce vendredi. Le nouveau responsable prendra ses fonctions progressivement dès le mois de septembre tandis qu'il abandonnera sa casquette de maire de la cité imérienne au 31 octobre. À travers cette nomination, l’exécutif cantonal jurassien dit vouloir « dépassionner le processus engagé dans la foulée du vote du 28 mars dernier et dépolitiser le poste en question ». Le Gouvernement parle d’un homme de dialogue disposant d’un excellent réseau. Il précise que la conduite politique du dossier reste de son ressort et qu’il place en priorité la défense des intérêts jurassiens.

Âgé de 42 ans, Patrick Tanner est à la tête de St-Imier depuis 2015. Il préside aussi le Réseau des villes de l’Arc jurassien. Par ailleurs, le nouveau responsable est titulaire d’un bachelor d’économiste d’entreprise de la Haute école de gestion à Neuchâtel, complété par un diplôme fédéral d’aptitudes pédagogiques en droit, gestion financière et économie de l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle à Lausanne. Patrick Tanner justifie notamment son départ de la mairie de St-Imier par le climat politique qui règne au sein de la commune et qui ne « correspond plus à ses valeurs ».





À la recherche de consensus

Patrick Tanner ne vit pas dans le Jura. Il estime toutefois que ce n’est pas un inconvénient. « J’espère que ça heurtera le moins de monde de possible. Le but est de trouver un dialogue, des solutions constructives, positives dans l’intérêt de la ville de Moutier, mais aussi du canton du Jura et puis finalement, plus globalement, de l’ensemble de la région jurassienne », a indiqué à RFJ le nouveau responsable de l’accueil de Moutier. Patrick Tanner entend miser sur son caractère consensuel lors des futures négociations.