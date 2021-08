La moto, une passion dévorante

Blousons de cuir, bottes, gros ou petits cubes, concerts rock et stands de vente d’articles en tout genre : Delémont se transforme en Mecque des motards ce dimanche. Des passionnés venus de toute la Suisse se retrouvent près du MParc pour une manifestation baptisée « Biker’s Beach ». L’événement est organisé par un groupe de mordus. Les passionnés ne vont pas se contenter de se réunir et fraterniser. Ils vont également faire une virée dans la Vallée de Delémont sous forme de boucle, via les Rangiers.

Un des organisateurs a attrapé le virus de la moto dès ses jeunes années. Christian Frésard est membre du club « Jura Chapter Independent ». Il partage sa passion avec son épouse, Arianna, au point d'avoir créé, ensemble, leur propre marque d'habits spécialisés. Christian Frésard explique comment il est devenu un « fou de moto », sur fond de bruit et de musique de circonstance :