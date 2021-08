Christelle Stebler-Theytaz à la tête du CMPEA

Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents a une nouvelle médecin-cheffe. Le Gouvernement jurassien a nommé la doctoresse Christelle Stebler-Theytaz à la tête de la direction médicale de l’unité. Cette dernière regroupe les consultations ambulatoires de Delémont, Porrentruy et Saignelégier, l’Hôpital de Jour la Villa Blanche à Porrentruy, et l’Unité hospitalière pour adolescents à Moutier. L’habitante de Vicques prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre prochain.

La doctoresse Christelle Stebler-Theytaz travaille au CMPEA depuis 2018. Elle a œuvré en tant que cheffe de clinique et a aussi assumé la fonction de médecin cheffe adjointe depuis 2019. /comm-nmy