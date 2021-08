La Foire de Val Terbi est de retour

Des producteurs locaux prendront possession des rues à Vicques en fin de semaine. La commune accueille la deuxième édition de la Foire de Val Terbi ce vendredi de 16h à 20h à l’Atrium. Une vingtaine de producteurs et artisans de la commune fusionnée et des villages voisins seront présents. La fanfare de Montsevelier sera de la partie pour animer la manifestation. Les mérites sportifs et culturels seront aussi remis lors de la foire.

Créé en 2019 par la Commission de l’action sociale, le marché de Val Terbi n’a pas eu lieu l’an dernier à cause de la pandémie de coronavirus. Cette année, plusieurs directives sanitaires sont en place : le port du masque est obligatoire dans les travées de la foire et il faudra être assis pour consommer. /comm-nmy