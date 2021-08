Balade au fil de l'eau... et des écailles

La journée des poissons a lieu samedi 28 août. Et à cette occasion, les pêcheurs jurassiens et l’office de l’Environnement organisent une animation spéciale. La FCPJ, la Fédération Cantonale des Pêcheurs Jurassiens a préparé un parcours didactique le long du Doubs à St-Ursanne : 3 km pour découvrir les poissons qui peuplent nos rivières … mais pas seulement. Alain Christe, président de la FCPJ, promet que le parcours s'adressera aux passionnés de pêche mais aussi aux novices. Les sept panneaux aborderont diverses thématiques, allant du cycle de vie des poissons aux travaux du patrimoine, en lien avec la pisciculture.





Montrer l'importance des poissons et attirer du monde

L’idée, c’est de montrer à quel point les poissons sont importants dans nos rivières. Pour Alain Christe, les poissons sont les premiers donneurs d’alerte en ce qui concerne la pollution de nos cours d’eau. Le parcours didactique a aussi pour but d’attirer de nouveaux et futurs pêcheurs. Et pourquoi pas des pêcheuses. Alain Christe révèle qu'il y en a très peu dans le Jura, mais qu'elles sont évidemment les bienvenues.





Découverte de l'Office de l'Environnement

L'office de l'Environnement se joint à cet événement et organise une journée portes ouvertes ce samedi avec deux tranches horaires : la première à 10h30 et la seconde à 14h00. Le parcours didactique restera en place plusieurs semaines encore, après cette journée des poissons. /cto