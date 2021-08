L’abbé Schaller, ce prédicateur éloquent

Il a davantage exercé à Paris, mais les Jurassiens se souviennent de lui comme un prédicateur d’exception. L’abbé Jean-Pierre Schaller sera enterré ce mardi à Porrentruy, sa ville natale. Il est décédé la semaine dernière, à 97 ans. « C’était un vrai intellectuel », dit de lui Jacques Oeuvray. L’ancien chanoine a été son élève « à la Canto », puis l’a cotoyé à Moutier et Porrentruy lorsque l’abbé Schaller y tenait des prédications régulières et attendues. « Il était apprécié pour son éloquence et son ouverture d’esprit. Il aimait les auteurs français des XVIIe et XVIIIe siècles et m’a dit plusieurs fois qu’il était né deux siècles en retard », raconte Jacques Oeuvray.