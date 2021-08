Le ruisseau de Mettembert libéré de ses envahisseurs

Delémont s’attaque à la racine d’un problème envahissant. Certains végétaux originaires d’Asie ou d’Amérique se dispersent de façon importante le long du ruisseau de Mettembert. Une situation qui met à mal le bien-être des espèces indigènes et nuit à la biodiversité. En collaboration avec la Bourgeoisie de Delémont et l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM), la commune a mis en place une action d’arrachage et d’élimination de ces plantes envahissantes. Une intervention réalisée « selon les prescriptions cantonales », rassure la ville dans un communiqué transmis ce mardi.

L’intervention a démarré récemment et se poursuivra encore une dizaine de jours. L’arrachage et l’élimination de ces végétaux seront reconduits chaque été pendant au moins cinq ans. La capitale jurassienne compte poursuivre sa collaboration avec l’AJAM pour mener à bien cette mission. /comm-nmy