Retour au SAS avec certificat Covid

Une réouverture sur deux soirées pour le SAS. La salle de concerts de la capitale jurassienne indique mardi que le coup d’envoi de la saison 2021-2022 aura lieu les 10 et 11 septembre prochains, afin de varier les genres musicaux et de toucher un large public. L’ambiance sera électro le vendredi, et rap le samedi. Les détails de la programmation se trouvent sur le site du SAS. Pour rappel, la salle delémontaine est à l’arrêt depuis octobre 2020.

Les responsables indiquent également que les membres du CJC-SAS ont voté en faveur de la présentation du certificat Covid lors des soirées de grande ou moyenne envergure – ce qui sera donc le cas les 10 et 11 septembre. Au fil de la saison, quelques événements ne nécessiteront pas le certificat, de façon à « pouvoir malgré tout accueillir le plus de monde possible », peut-on lire dans le communiqué. Ce fonctionnement sera, le cas échéant, adapté aux règles sanitaires en vigueur. « Pour le moment, nous suivons le mouvement des salles de concert suisses pour le bien et la survie du SAS en tant qu’espace culturel », écrit le SAS. Une communication « massive » est prévue sur les règles sanitaires à observer lors de chaque événement pour un maximum de clarté. /comm-lad