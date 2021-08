Des honneurs pour Charly Corbat

Charly Corbat reçoit un hommage du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), du comité de soutien à la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs et du HC Ajoie. Une cérémonie en l’honneur de l’ancien président du HCA s’est tenue mardi soir à Porrentruy. Elle a été l’occasion de dévoiler une image de l’un des pères fondateurs du club ajoulot et de l’ancienne patinoire disparu il y a bientôt trois ans. La photo a pris place à l’entrée de la Raiffeisen Arena.

Le ministre jurassien Martial Courtet, le président du SIDP Stéphane Babey, le président du HC Ajoie Patrick Hauert et le président du comité de soutien Claude Hêche ont pris la parole durant cet hommage. /comm-msc