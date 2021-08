Deux projets de ville nés du confinement

Du semi-confinement du printemps 2020 sont nés quelques idées qui ont depuis fait un bout de chemin pour devenir des projets appelés à se réaliser. Souvenez-vous, la Ville de Delémont avait, à l'époque, lancé un concours à projet pour occuper ses habitants. Ces projets devaient, entre autres critères, être intergénérationnels, novateurs, viables et surtout en lien avec des prestataires locaux. Parmi les sept idées reçues par la ville, deux lauréats ont été retenus. Le premier prix s’intitule « Horizon » et vise à créer des ateliers thématiques qui permettront à la population de rencontrer et découvrir ses commerçants locaux. Il est porté par six personnes qui fréquentent LARC, le Lieu d’Accueil et de Rencontre de Caritas Jura.