Les trains circulent à nouveau entre Courfaivre et Courgenay

Les trains circulent à nouveau selon l’horaire sur la ligne Delémont-Delle. Le trafic avait été interrompu vers 6h30 ce mercredi matin suite à un défaut d’alimentation électrique à Bassecourt. Les CFF annonçaient une perturbation « jusqu’à midi au minimum », mais les travaux ont pu être réalisés plus rapidement que prévu et la perturbation a pu être levée vers 11h. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Courfaivre et Courgenay. /comm-clo