Trains supprimés au moins jusqu'à midi entre Courfaivre et Delle

Les CFF annoncent des retards et suppressions de trains ce mercredi matin. La ligne S3 est interrompue entre Courfaivre et Delle en raison d'un défaut d'alimentation électrique peut-on lire sur le site de l'ex-régie fédérale. Contactée, le service de presse a précisé à RFJ que le souci se situe à Bassecourt et que des bus de remplacement sont mis en place. La perturbation a été annoncée vers 6h30 et sa durée est indéterminée, mais durera au minimum jusqu'à midi selon les CFF, qui conseillent aux voyageurs de se renseigner avant de prendre le train. /clo